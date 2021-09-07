Биткоин за день потерял около 10% своей стоимости
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
QuoteInspector.com / Flickr
Криптовалюта биткоин в ходе торгов во вторник резко обвалилась.
Об этом данные биржи Coindesk.
По состоянию на 19:00 по киевскому времени курс биткоина находился на уровне $46 тысяч. Падение с начала торговой сессии составило около 10%.
До этого биткоин демонстрировал рост, поднявшись почти до $52 тысяч. Это — самый высокий уровень с мая.
В Сальвадоре с 7 сентября, биткоин стал официальным средством платежа. В стране вступил в силу соответствующий закон. Президент Сальвадора Найби Букела (инициатор закона) объявил о покупке властями страны 400 биткоинов, что эквивалентно по нынешнему курсу $20,5 млн. В ближайшее время страна закупит еще больше этой криптовалюты.
- В начале года стоимость биткоина стремительно росла, достигнув рекордной цены 17 апреля — почти $62 тысяч. После этого валюта стала дешеветь. 18 мая за сутки биткоин, Ethereum и Dogecoin значительно потеряли в цене из-за действий Пекина. Китай в тот день запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями таких валют. Целью таких действий власти Китая называют борьбу с отмыванием денег.