Биткоин за день потерял около 10% своей стоимости

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QuoteInspector.com / Flickr

Криптовалюта биткоин в ходе торгов во вторник резко обвалилась.

Об этом данные биржи Coindesk.

По состоянию на 19:00 по киевскому времени курс биткоина находился на уровне $46 тысяч. Падение с начала торговой сессии составило около 10%.

До этого биткоин демонстрировал рост, поднявшись почти до $52 тысяч. Это — самый высокий уровень с мая.

В Сальвадоре с 7 сентября, биткоин стал официальным средством платежа. В стране вступил в силу соответствующий закон. Президент Сальвадора Найби Букела (инициатор закона) объявил о покупке властями страны 400 биткоинов, что эквивалентно по нынешнему курсу $20,5 млн. В ближайшее время страна закупит еще больше этой криптовалюты.