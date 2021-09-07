КГГА: 50% киевлян получили прививку от коронавируса

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Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, при этом завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, пишет пресс-служба КГГА.

Она напомнила, что на базе медицинских учреждений столицы работают пункты вакцинации, а также в ежедневном режиме функционирует Центр массовой вакцинации на базе МВЦ.

«Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату», — отметила директор департамента и призвала людей не затягивать с вакцинацией.

Гинзбург отметила, что цифру 50% приводят в отношении официальной численности населения города.

«Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве», — резюмировала специалист.

По официальной статистике, население Киева по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет более 2,9 млн человек. По данным Минздрава, в Киеве двумя дозами уже привито 671 234 человека.