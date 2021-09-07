Рада пополнилась новым нардепом вместо назначенного министром внутренних дел Монастырского
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Верховна Рада України
Избранный нардепом от «Слуги народа» Антон Швачко принял депутатскую присягу.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
«С трибуны принес присягу народного депутата Антон Швачко, избранный в парламент по списку партии «Слуги народа», — говорится в сообщении. Швачко вошел в парламентскую фракцию «Слуга народа» после назначения министром внутренних дел нардепа Дениса Монастырского.
Швачко — 28 лет. Он выпускник Сумского национального аграрного университета. На момент парламентских выборов в 2019 году был беспартийным и безработным. В списке «Слуги народа» был под № 139, тогда как депутатами избрали 129 кандидатов.
- 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения будет жестко реагировать. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.