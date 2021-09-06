Оккупационный суд в Крыму на два месяца арестовал замглавы Меджлиса
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- Олег Панфилович
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Facebook / Рефат Чубаров
«Киевский районный суд» Симферополя арестовал на два месяца заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.
Об этом сообщила правозащитница Мумине Салиева.
Джелял пробудет под арестом до 4 ноября. «О такой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения, мотивировав это тяжестью вменяемого преступления», — добавила она.
Кроме Джеляла, под арест отправили братьев Асана и Азиза Ахтемовых, подозреваемых в диверсии на газопроводе в районе Перевального (Симферопольский район).
- 3—4 сентября сотрудники ФСБ задержали крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла его забрали в Управление ФСБ РФ.
- МИД Украины выразил протест России, а Зеленский заявил, что это месть РФ за начало работы «Крымской платформы».
- Позже Джелялу выдвинули подозрение в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.