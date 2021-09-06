Дело ОАСК: Антикоррупционный суд разрешил принудительно привести на заседание судью Аблова

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Пресс-служба Окружного административного суда Києва

Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод на заседание заместителя главы Окружного административного суда.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В понедельник должно было состояться заседание по избранию меры пресечения заместителю главы суда. Подозреваемый, несмотря на вызов, на судебное заседание не явился. Сторона защиты сообщила, что он находится на больничном.

«В соответствии со ст. 138 УПК Украины, факт лечения лица по содержанию не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Вместе с тем у следственного судьи ВАКС отсутствуют сведения о наличии у подозреваемого тяжелой болезни или невозможности покинуть заведение здравоохранения, в котором он лечится», — сообщили в суде.

На основании этого следственный судья Антикорсуда постановил принудительно привести подозреваемого на судебное заседание 15 сентября. Выполнить решение поручили Национальному антикоррупционному бюро. Контроль за выполнением постановления возложили на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Постановление обжалованию не подлежит.

Суд не называет имени подозреваемого, но по данным СМИ речь идет о Евгении Аблове.