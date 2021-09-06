Дело ОАСК: Антикоррупционный суд разрешил принудительно привести на заседание судью Аблова
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Окружного административного суда Києва
Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод на заседание заместителя главы Окружного административного суда.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
В понедельник должно было состояться заседание по избранию меры пресечения заместителю главы суда. Подозреваемый, несмотря на вызов, на судебное заседание не явился. Сторона защиты сообщила, что он находится на больничном.
«В соответствии со ст. 138 УПК Украины, факт лечения лица по содержанию не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Вместе с тем у следственного судьи ВАКС отсутствуют сведения о наличии у подозреваемого тяжелой болезни или невозможности покинуть заведение здравоохранения, в котором он лечится», — сообщили в суде.
На основании этого следственный судья Антикорсуда постановил принудительно привести подозреваемого на судебное заседание 15 сентября. Выполнить решение поручили Национальному антикоррупционному бюро. Контроль за выполнением постановления возложили на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Постановление обжалованию не подлежит.
Суд не называет имени подозреваемого, но по данным СМИ речь идет о Евгении Аблове.
- НАБУ подозревает судей Окружного админсуда Вовка, Аблова, Погрибниченко, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля НАБУ представило запись разговоров председателя суда Павла Вовка и судей ОАСК. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении. 21 июля НАБУ обнародовало новые записи телефонных разговоров Вовка.
- 1 сентября Высший совет правосудия единогласно оставил на должности Павла Вовка. В ВСП объяснили, что приняли такое решение, поскольку «нет доказательств» вручения подозрения Вовку должным образом — значит, он не получил статус подозреваемого. Сам Вовк похвалил решение ВСП и заявил, что иностранные агенты хотят лишить Украину суверенитета с помощью НАБУ.
- В этом деле есть еще один фигурант — председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк. Для него не требуется специальная процедура, как в отношении судей, и поэтому еще 3 августа Высший антикоррупционный суд для Холоднюка избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Через два месяца суд решил отстранить его от должности председателя ГСА, а уже 22 октября стало известно, что Холоднюк написал заявление об отставке.
- 22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения главе ОАСК Павлу Вовку.