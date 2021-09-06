В законопроект Зеленского об олигархах внесли более тысячи поправок

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Профильный комитет Верховной Рады завершает подготовку к рассмотрению во втором чтении президентского проекта закона об олигархах ( № 5599 ). Сейчас нардепы предложили уже 1 257 поправок к документу.

Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Содержание самого законопроекта, который подал президент Владимир Зеленский изложен на 13 страницах, а вот правки — на 500.

Впрочем, Железняк отметил, что «откровенного спама» среди поправок нет, как и определенного депутата, который прислал бы рекордное количество замечаний.

«Все подавали плюс-минус нормальное количество правок в рамках приличия. Есть поправки достаточно содержательные — на 10—12 страниц текста. Наиболее объемная занимает 18 страниц, она от мощного авторского коллектива», — отметил нардеп.

Больше всего депутаты не согласны с тем, что именно Совет национальной безопасности и обороны будет формировать реестр олигархов. Они предлагают альтернативные варианты:

Кабмин по обращению СНБО, членов правительства или президента;

ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

НАПК по обращению АМКУ или иного государственного органа;

специально созданная комиссия при НАПК;

комиссия из 7 человек, где большинство — представители международных организаций.

Также некоторые нардепы предлагают определить Национальное агентство по предупреждению коррупции как главный орган, который признает предпринимателя олигархом и будет вести соответствующий реестр.

Депутаты считают, что все олигархи должны отчитываться о финансировании СМИ, а концентрация бизнеса с участием олигарха должна проходить под контролем Антимонопольного комитета Украины.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Железняк рассказал, что много поправок по поводу критериев, по которым человека могут определить олигархом. Среди предложений: размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и тому подобное.

Железняк также обращает внимание на то, что среди поправок есть и опасные, поскольку они накладывают цензуру на медиа, которыми владеют олигархи.

«Хотят сделать ограничения для информации, которая касается внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерной оккупацию территории Украины», — резюмировал нардеп.