В Полтаве девушка из арбалета ранила двух учителей
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Национальная полиция Украины
В Полтаве девушка из арбалета устроила стрельбу в одной из местных школ.
Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.
В понедельник около 10 утра правоохранители получили сообщение о том, что девушка ранила двух преподавателей.
«По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские оперативно установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения», — говорится в сообщении. Сейчас она дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы стрельбы выясняются.
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