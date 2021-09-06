Министр внутренних дел Монастырский впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа Трухина

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Министр внутренних дел Денис Монастырский впервые прокомментировал ДТП в Киевской области с участием нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Трухина — он убежден, что будут ответы на все вопросы.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс.

«Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть», — отметил Монастырский.

Он пояснил, что дело передали в Государственное бюро расследований, поскольку Трухин — «спецсубъект», народный депутат.

Отметим, что сам Трухин ДТП, которое произошло 23 августа, впервые прокомментировал 1 сентября. Он заявил, что максимально способствует полиции в расследовании, а во время аварии сильно ударился головой и находится на лечении.