Глава МВД Монастырский инициировал аудит в ведомстве

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Кузьмин Александр / УНИАН

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал в ведомстве финансовый и управленческий аудиты. Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс.

«Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому по моему поручению сейчас начали проводить управленческий и финансовый аудиты МВД, ведь это огромная структура, в которой работают 350 тысяч человек», — отметил Монастырский.

По словам министра, он уже готов представить общественности крупные системные проекты.

Отметим, что после назначения Монастырского на должность 16 июля у него была месячная пауза в публичной жизни. Он ее объяснил так: «Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений».