Талибы обязали афганских студенток носить никабы и учиться отдельно от мужчин

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Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» обязало женщин, которые посещают университеты и колледжи страны, носить никаб — женский головной убор с узкой прорезью для глаз.

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на документ управления образования «Талибана».

Решение принято в преддверии нового учебного года, который стартует в ближайший понедельник.

Талибы вводят раздельную учебу — занятия для мужчин и женщин ведутся отдельно. В крайнем случае, часть помещения, где учаться женщины, должна быть ограждена занавесом. Кроме этого, занятия для студенток должны вести либо преподаватели-женщины, либо пожилые мужчины «с хорошей репутацией». Талибы обязали учебные заведения открыть отдельные входы для женщин.

Отмечается, что новые правила распространяются и на частные университеты и колледжи Афганистана.