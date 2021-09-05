В Украину прибыли переданные из США инновационные лекарства против коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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ЦВТ ХимРар
В Украину прибыл груз с инновационными лекарствами от коронавируса, переданными из США.
Об этом сообщает посольство Штатов в Украине.
Лекарства предоставила американская благотворительная организация Direct Relief. Груз состоит из препаратов «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и «Этесевимаб» (Etesevimab), используемые против COVID-19. Общая стоимость груза достигает $20 млн. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
Груз в виде 60 тысяч флаконов препаратов должен пройти растаможку, после чего его развезут по 24 областям Украины. «В этом мы хотим выразить отдельную благодарность «Благотворительному фонду Евгения Пивоварова», который будет помогать во всех процедурах. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины», — сообщило посольство.
Там добавили, что Direct Relief (Калифорния, США) является общественной неприбыльной и неполитической организацией, которая работает в 60 странах мира.
- Ранее сообщалось, что Украина закупила для лечения коронавируса новую партию препарата «Тоцилизумаб».
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