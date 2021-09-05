Боевики тяжело ранили украинского военного на Донбассе

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Sasha Maksymenko / Flickr

С начала суток, 4 сентября, боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции, ранив бойца Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Старогнатовки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник вел обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое», — указали в штабе. Утром 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.