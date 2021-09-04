За день до окончания Паралимпиады Украина завоевала еще четыре медали

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На играх XVІ летней Паралимпиады в Токио украинская сборная по результатам 11 дня соревнований опустилась на шестую позицию в медальном зачете. Сейчас у нас есть 98 наград — 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Паралимпийское серебро по результатам соревнований в активе спортсменки Марины Мажуль (байдарка-одиночка, 200 метров, класс KL1), а также легкоатлетов Игоря Цветова (бег на 200 метров, T35) и Оксаны Ботурчук (бег на 200 метров, T12).

Бронза пополнила награды стрелка Василия Ковальчука (пневматическая винтовка, микст, 50 метров, SH2).

В целом 4 сентября Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала четыре медали, среди которых — три серебряные и одна бронзовая. Украина занимает пятое место по общему количеству наград и шестое ㅡ по количеству золотых медалей.

Лидирует на Паралимпиаде сборная Китая — 200 медалей, а на втором месте представители Великобритании — 122. До конца соревнований остался один день.