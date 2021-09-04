В МВД назвали причину пожара в костеле Святого Николая, а Минкультуры призывает собирать деньги на реставрацию храма

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Основной версией возникновения пожара в костеле Святого Николая в Киеве называют возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Впрочем, полиция изучает и другие версии пожара.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Что именно произошло, следствие установит после изучения записей внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы.

Сам пожар начался во время репетиции — из органа пошел дым, а потом появилось пламя.

Однако сотрудники костела не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара и пытались потушить его самостоятельно.

«В результате были потеряны драгоценные минуты», — говорит Монастырский и добавляет, что спасатели прибыли на место происшествия через 6 минут после вызова.

Опорные перекрытия в соборе не пострадали.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, к сбору средств на реставрацию костела присоединились ряд бизнесменов и культурных деятелей.

«Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же, как и восстановление органа», — отметил министр.

Он дал реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, чтобы все желающие могли приобщиться к сбору средств.

ЕГРПОУ: 05509524.

ИНН: 055095226553.

Р/р UA +893003460000026006016844102.

Акционерное общество «Альфа-Банк» в г. Киеве.

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы.

Заказчиком является неприбыльная организация по признаку 0031.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что его банк выделит миллион гривен на восстановление костела Святого Николая.

«Уже завтра [5 сентября] в разделе «Благотворительность» появятся реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, куда смогут перевести пожертвования все желающие наши клиенты», — отметил Гороховский.