Министр Кулеба: Украина «уже в этом году» получит партию систем Javelin от США
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Украина до конца 2021 года в рамках военной помощи США получит партию бронебойных систем Javelin.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, комментируя результаты переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.
«Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — рассказал он.
В то же время Кулеба не исключил, что Украина сможет выйти на договоренности и в отношении других видов оборонного летального и нелетального оборудования, но отказался обнародовать детали.
«Речь идет о дополнительном пакете помощи объемом $60 миллионов, который позволит нам более эффективно защищаться от агрессии РФ, а также рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, которое определяет амбициозные цели сотрудничества на следующие пять лет», — добавил министр.
Также Кулеба отметил, что правительство США выделит дополнительные $463 миллиона на реформы в Украине.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более двух часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление, которое касается реформ, оборонной помощи, углубления сотрудничества в военной и экономической сферах.
- Зеленский заявил, что доволен результатом переговоров, а совместное заявление назвал «очень мощным».
- Впоследствии в Кремле заявили, что во время переговоров Зеленского и Байдена речь шла об «украинско-американской дружбе против России». По мнению пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, это может вызвать «только сожаление».