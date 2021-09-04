Министр Кулеба: Украина «уже в этом году» получит партию систем Javelin от США

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Украина до конца 2021 года в рамках военной помощи США получит партию бронебойных систем Javelin.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, комментируя результаты переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

«Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — рассказал он.

В то же время Кулеба не исключил, что Украина сможет выйти на договоренности и в отношении других видов оборонного летального и нелетального оборудования, но отказался обнародовать детали.

«Речь идет о дополнительном пакете помощи объемом $60 миллионов, который позволит нам более эффективно защищаться от агрессии РФ, а также рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, которое определяет амбициозные цели сотрудничества на следующие пять лет», — добавил министр.

Также Кулеба отметил, что правительство США выделит дополнительные $463 миллиона на реформы в Украине.