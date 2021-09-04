Украина получила еще две серебряные и бронзовую медали на Паралимпийских играх
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Украинская сборная завоевала две серебряные медали на Паралимпийских играх в Токио.
Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Twitter.
Серебро принесли украинские легкоатлет Игорь Цветов и байдарочница Марина Мажула.
Цветов стал вторым в финальном забеге на 200 метров (Т35) с результатом 23,35 секунды, а Мажула заняла второе место в гребле на байдарке-одиночке (KL1), пройдя дистанцию за 54,805 секунды.
Кроме этого, Василий Ковальчук в финале смешанных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров (SH2) получил бронзовую медаль. Он показал результат в 228,9 балла.
Сейчас Украина завоевала уже 97 медалей, из них 24 золотые, 46 серебряных и 27 бронзовых.
- Ранее Цветов занял второе место на дистанции в 100 метров. Первое и третье места получили россияне Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. После вручения медалей представители Российского паралимпийского комитета делали общее фото на пьедестале и пригласили к себе украинца, но тот отстранился от них. В итоге они сфотографировались вдвоем, без Цветова.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.