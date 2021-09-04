«Работаем в штатном режиме». В ПриватБанке завершили технические работы

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ПриватБанк завершил плановые технические работы, из-за которых до утра субботы, 4 сентября, не работали транзакции по картам, приложение «Приват24», а также сеть банкоматов и терминалов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Успешно обновили процессинг банка, работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Также в банке заверили, что в течение дня будут следить за стабильностью работы всех систем и сервисов.