Андрей Шевченко заявил, что не собирался покидать сборную: Мы хотели продлить контракт

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Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не собирался уходить из сборной, он планировал продлить контракт.

Об этом он заявил на пресс конференции, которая состоялась 3 сентября, цитирует Tribuna.

«30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился. [...] Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт», — рассказал Шевченко.

Он отметил, что после чемпионата Европы принял решение продлить контракт с национальной командой.

«По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было», — добавил бывший главный тренер сборной.