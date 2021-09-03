США выделят на каждого эвакуированного афганца более $2 тысяч

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Государственный департамент США планирует потратить до $2 275 на каждого эвакуированного афганца. Деньги пойдут на жилье, питание, предметы первой необходимости и на обучение детей в школе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа.

В страну прибыли 50 тысяч эвакуированных афганцев по временной программе, которая дает им год для подачи заявления на получение постоянной визы. До конца сентября у них будет право на медицинское страхование, которое финансируется из федерального бюджета. Другие афганцы, в том числе те, кто работал непосредственно на правительство США, попадут в отдельные иммиграционные категории.

Организации, оказывающие помощь мигрантам, планируют привлечь добровольцев, которые могут помочь с меблировкой квартир и даже предложат свободные комнаты в своих домах.

Крупные компании тоже выступили с предложением помощи: Airbnb пообещала предоставить временное жилье для 20 тысяч перемещенных афганцев по всему миру, а сеть гипермаркетов Walmart — выделить миллион долларов. Компания Texas Medical Technology, которая производит медицинское оборудование, заявила, что готова нанять мигрантов на различные должности в течение следующих 12 месяцев.