Государственное бюро расследований ищет очевидцев ДТП с участием Трухина
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Кузьмин Александр / УНИАН
Государственное бюро расследований получило материалы о ДТП на Бориспольской трассе с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина и призвало очевидцев аварии предоставить информацию следователям.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как отмечается, Национальная полиция передала материалы следователям бюро 2 сентября. Сейчас они изучают доказательства и материалы, которые были собраны Нацполицией.
Также в Госбюро расследований планируют провести ряд экспертиз и процессуальных действий, чтобы установить объективные обстоятельства ДТП.
Отдельно в ГБР заверили, что в этом деле будет обеспечено «эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы установленным законом способом».
Отметим, пресс-служба Государственного бюро расследований прямо не называет фамилию нардепа. Однако указывается, что ДТП произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе, когда автомобиль, в котором, предположительно, находился народный депутат Украины, не соблюдая безопасную дистанцию, въехал в авто, ехавшее впереди. По данным следствия, был поврежден и третий автомобиль, всего пострадали шесть человек.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял авто. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Травмы в аварии получили шесть человек: пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Луче и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Представитель МВД Артем Шевченко лишь 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в авто.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, были пассажирами.