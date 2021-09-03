AstraZeneca и Евросоюз договорились о поставках вакцин против коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Европейский Союз и компания AstraZeneca достигли соглашения в конфликте по поставкам вакцины против коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе компании 3 сентября.
«AstraZeneca обязуется доставить 60 миллионов доз вакцины до конца третьего квартала 2021 года, 75 миллионов — до конца четвертого квартала, и 65 миллионов — до конца первого квартала 2022 года», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что страны-члены ЕС получат регулярные графики поставок, а в случае каких-либо задержек будут применяться скидки.
- В феврале итальянский общественный вещатель RAI опубликовал контракт, который Еврокомиссия заключила с компанией AstraZeneca на поставку ее вакцины от коронавируса. Сумма сделки составила €870 миллионов.
- AstraZeneca обязалась прилагать все усилия, чтобы доставить блоку 180 миллионов доз вакцины во втором квартале этого года. Однако в заявлении от 12 марта AstraZeneca заявила, что будет прилагать усилия, чтобы доставить только одну треть от этого.
- ЕС подал против компании два иска. Первый был о нарушении контракта после ряда задержек, во втором иске ЕС хотел через суд получить 90 миллионов доз, которые недополучил по контракту.