Укргидрометцентр: В Украину идут первые заморозки

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Marissa Iacoviello / pinterest.com

На следующей неделе в Украине ожидаются первые заморозки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон. Осадков мы не ожидаем», — рассказали в УГМЦ.

В то же время синоптики предупредили, что ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее.

Так, в субботу, 4 сентября, в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, температура ночью +7...+14 °С, днем +13...+18 °С, на Закарпатье и юге страны +20...+25 °С.

В последующие двое суток без осадков, только в воскресенье, 5 сентября, днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь, температура в большинстве областей ночью +2...+7 °С.

Отдельно синоптики отметили, что в понедельник, 6 сентября, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...+3 °С, днем +12...+18 °С, на Закарпатье и юге страны ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С.