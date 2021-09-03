Марсоход Perseverance взял первый образец грунта с Красной планеты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Марсоход Perseverance наконец добыл образец грунта с Красной планеты — первая попытка была неудачной, образец рассыпался в пыль.
Об этом сообщается в Twitter миссии.
Марсоход взял образец с помощью специального сверла (система ударно-вращательного бурения), внутри которого расположен резервуар. В нем неповрежденный грунт будет храниться в колбе до самой отправки на Землю.
Главный инженер проекта Адам Стелтцнер назвал это прорывом в области исследования планеты Марс.
В течение следующего года Perseverance должен собрать более двух десятков образцов породы. После этого их доставят на Землю совместными усилиями США и Европейского космического агентства.
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