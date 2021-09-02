Вакцинация вдвое уменьшает риск сохранения длительных симптомов COVID-19 после выздоровления
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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gov.pl
Люди, которые полностью вакцинировались от COVID-19, имеют на 50% более низкий риск заболеть так называемым длительным COVID, чем невакцинированные.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases.
Ученые также подтвердили, что полностью вакцинированные люди, которые все же заражаются COVID-19, значительно реже попадают в больницу или имеют тяжелые симптомы.
«Мы обнаружили, что вероятность наличия симптомов в течение 28 дней или более после прививки примерно вдвое меньше при условии получения двух доз вакцины», — заявили исследователи из Королевского колледжа Лондона, под руководством которого проходило исследование.
После выздоровления многие люди жалуются на так называемый длительный COVID, при котором симптомы могут проявляться в течение недель или даже месяцев. Среди распространенных симптомов — усталость, одышка, проблемы с мышлением, кашель, боль в груди, потеря вкуса или обоняния, головные боли.
Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа объяснил, как прививки уменьшают шансы людей заболеть коронавирусом.
«Во-первых, уменьшают риск каких-либо симптомов в восемь-десять раз, а затем сокращают вдвое вероятность того, что любая инфекция перерастет в длительный COVID, если человек все-таки заразится», — сказал он.
Исследование обнародовали на фоне растущего беспокойства по поводу снижения эффективности вакцин. Эксперты в области здравоохранения пока не уверены, снижается ли эффективность вакцин через некоторое время после полной вакцинации, поэтому некоторые страны решили прививать людей в третий раз.
- Компания Pfizer заявила, что после прививки третьей дозой ее вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech уровень антител против штамма «Дельта» в пять раз выше, чем после второй дозы.
- Перед этим разработчики вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech заявили, что эффективность их вакцины действительно снизилась через 6 месяцев после второй прививки.