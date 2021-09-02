Ирландия оштрафовала WhatsApp на €225 миллионов за нарушение законодательства о защите данных

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Ирландия оштрафовала принадлежащий компании Facebook мессенджер WhatsApp на €225 миллионов за нарушение законодательства Европейского Союза, которое касается защиты персональных данных пользователей.

Об этом пишет RFI.

Ирландский комитет по защите данных (DPC) пересмотрел свое решение и увеличил штраф после «настоятельной просьбы» от властей Евросоюза. Штраф был наложен Ирландией, поскольку в стране находится европейская штаб-квартира Facebook.

В декабре 2018 года агентство начало расследование против WhatsApp, чтобы проверить, выполнило ли приложение свои обязательства согласно европейскому законодательству в отношении информирования пользователей о том, как будут использоваться их данные.

DPC представил выводы своего расследования другим европейским регулирующим органам в декабре 2020 года, но получил возражения от них. В итоге в июле Европейский совет по защите данных (EDPB) принял обязательное решение, в котором поручил DPC увеличить размер штрафа.

DPC также «обязал WhatsApp привести свою обработку данных в соответствие с требованиями, предприняв ряд определенных корректирующих действий».