Львовянин год судился с государством, чтобы получить компенсацию за смерть матери. Она в больнице заразилась COVID-19

Новости

Thana Prasongsin / Getty Images

Львовянин Андрей Сорока через год судебной тяжбы получил 1,5 миллиона гривен от Фонда социального страхования в качестве компенсации за смерть своей мамы, которая заразилась коронавирусом на работе в больнице.

Мужчине потребовался год, чтобы доказать в суде, что он сын своей мамы. При этом Фонд подтвердил заражение во время выполнения профессиональных обязанностей, пишет «Радио Свобода».

«Более года длилась судебная тяжба — столько времени я доказывал, что я сын своей мамы. Как такие простые вещи доказывать в судах? Но украинский суд справился. Для меня, как здравомыслящего человека, это была простая истина, что я сын мамы. Но без квалифицированной юридической помощи я бы ничего не добился», — отметил Сорока.

Львовянин возмущается, что ему пришлось обращаться в суд, чтобы доказать, что у женщины из живых родственников были только сын и трое внуков.

Его мама Ирина Федоришин 37 лет работала анестезиологом в областной клинической больнице. 20 мая 2020 года на ее смене привезли мужчину, который вернулся из Италии и находился в тяжелом состоянии.

У него диагностировали сердечно-сосудистую болезнь и пневмонию, а после пяти дней лечения он умер. Уже после смерти тест показал, что у него был COVID-19. Тогда от этого пациента заразились 30 медиков, в частности мама Андрея, которая умерла 25 мая.

Это был первый случай смерти медика от коронавирусной болезни во Львовской области.

Фонд социального страхования отказал сыну врача в уплате денежной компенсанции, объяснив, что у него есть собственная семья, а женившись, он перестал быть членом семьи матери. Мужчина решил судиться.

В июле этого года Франковский районный суд Львова установил, что он является членом семьи своей мамы. Фонд социального страхования не подавал апелляцию и выплатил Сороке 1,5 миллиона гривен.