Нидерландские следователи попросили жителей российского Курска предоставить информацию о причастных к крушению MH17

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Объединенная следственная группа (JIT) по делу о крушении рейса MH17 в Донецкой области разослала письма жителям российского Курска с просьбой поделиться любой имеющейся у них информацией о тех, кто участвовал в операции.

Об этом сообщает Insider.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым, как считают следователи, сбили этот самолет, был отправлен именно из Курска. JIT также опубликовала призыв к свидетелям с просьбой предоставить любые связанные с делом фото или видеоматериалы, которые могут расширить понимание того, как произошла трагедия.

Издание отмечает, что в июле 2021 года миграционная служба Нидерландов отказалась предоставить убежище двум гражданам России, якобы передавшим конфиденциальную информацию о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году. В 2014 году Елене и ее партнеру Игорю (имена изменены) случайно стали известны важные подробности крушения авиалайнера над территорией Донбасса. После этого им начали поступать угрозы, поэтому пара уехала в Нидерланды. Но только в 2018 году женщина рассказала об этом нидерландской полиции.

Миграционная служба назвала историю неправдоподобной, посчитав странным, что пара не рассказала об этом сразу по прибытии в Нидерланды. Правительство страны приняло решение депортировать россиян.

17 июля 2014 года, в день крушения самолета, Елена под конец рабочего дня пришла в офис к Игорю, расположенный в одном из российских городов. Там женщина случайно услышала, как начальник звонил по телефону своему родственнику, который находился на территории Украины и занимал «руководящее положение в штабе» пророссийских боевиков. В ходе разговора начальник обсуждал с собеседником сбитый самолет, не скрывая радости. Затем звонивший вышел из кабинета и сам рассказал Елене о том, что ополченцам удалось сбить самолет при помощи ракеты «Бук». В тот же вечер Елена и Игорь узнали из новостей, что в небе над Донбассом был сбит авиалайнер, на борту которого находились почти триста человек.

На следующий день начальник фирмы сказал Елене, что ей нельзя никому рассказывать о телефонном звонке. Позже женщина узнала, что компания Игоря работает как прикрытие для российских бойцов, воюющих на территории Украины. По ее словам, в фирму регулярно доставляли стопки поддельных украинских паспортов. Эти документы использовались для пересечения границы.

Летом 2015 года Елене удалось устроиться на работу в эту компанию. Там она сделала копии нескольких поддельных паспортов. В то же время у Игоря возник конфликт на работе из-за того, что фирма не возвращала ему долг. Мужчина сообщил руководству, что Елене известно о поддельных паспортах соседнего государства. После этого, по данным нидерландской газеты, россиянам начали угрожать сотрудники ФСБ, и они решили уехать из страны.

По словам Елены, она два года не рассказывала об этом властям Нидерландов, поскольку переживала за безопасность родственников в России.