«Они дружат не для себя, а против России». В Кремле прокомментировали встречу Зеленского и Байдена

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В Кремле сожалеют, что Украина и США развивают дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не «для себя».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

«Обратили внимание на то, что российская тематика была высоко на повестке дня американско-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком «минус». И скорее, говоря по-простому, там говорится о украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — сказал он.

По мнению Пескова, это может вызвать «только сожаление».

Кроме этого, пресс-секретарь Путина отметил, что сожаление вызывает и «антироссийская риторика» президентов Украины и США по поводу Крыма, а также «по всем другим моментам».