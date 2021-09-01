У Зеленского и Байдена обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве: борьба с коррупцией и военная помощь

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Белый дом и Офис президента опубликовали текст совместного заявления президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского о стратегическом партнерстве. Документ однако был согласован еще до личной встречи лидеров стран — на сайте ОП текст вышел в 22:15.

Заявление разбито на пять основных пунктов.

Безопасность и оборона

Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами. Для того чтобы отметить повышенный статус партнерства Украины, осенью в Вашингтоне утвердят новую хартию.

США поддерживают Украину в борьбе с агрессией России и никогда не признают оккупацию украинских территорий. США поддерживают стремления Украины вернуть Крым через «Крымскую платформу», международное давление, а также усилия по Донбассу в «Нормандском формате».

США и Украина углубят сотрудничество в сфере обороны в рамках Стратегического рамочного соглашения для продвижения общих приоритетов. Это касается реформ в сферах оборонной промышленности и в секторе обороны (принятие новой стратегии оборонной промышленности, гражданский контроль, реформирование служб безопасности, модернизации процесса оборонных закупок). Также соглашение затрагивает безопасность на море, кибербезопасность и обмен разведывательной информацией.

Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс (вступление в ЕС) свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.

Украина получит $60 млн военной помощи и $45 млн гуманитарной помощи для людей, пострадавших из-за войны на Донбассе.

Реформа судебной системы и права человека

Украина обещает реформировать судебную систему в соответствии с лучшими международными практиками и ужесточить борьбу с коррупцией. Украина должна как можно скорее избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и принять законы для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро, а также обеспечить надежный процесс отбора на должность главы ведомства.

Украина при поддержке США будет укреплять защиту свобод человека и бороться расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТ сообщества.

США инвестируют в реформы Украины $463 млн. Средства выделят в этом году.

Энергобезопасность и климат

Украина и США усилят сотрудничество для достижения энергетических и климатических целей за счет стратегического диалога по этим вопросам. Страны намерены сократить до 2030 года доли выбросов парниковых газов. Для этого будут привлекаться инвестиции.

Стороны будут активно противодействовать влиянию «Северного потока — 2» . США обещают не дать Кремлю использовать энергетику как геополитическое оружие. Правительства Украины и США поддерживают увеличение мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Экономический рост

В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна реформировать госпредприятия, защитить независимость Центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций. США обещают коммерческое сотрудничество и увеличение инвестиций.

Украина может получить от Экспортно-импортного банка (EXIM) США по меньшей мере $3 млрд на экономические проекты (сумму могут увеличить). Украина должна принять законы, которые установит надежный процесс проверки инвестиций.

Борьба с пандемией

США намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения и дополнительные $12,8 млн COVID-помощи.