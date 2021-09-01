«Укроборонпром» в США заключил три соглашения на $2,5 млрд, в том числе с Lockheed Martin

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Госконцерн «Укроборонпром» в США заключил соглашения о сотрудничестве на общую сумму $2,5 миллиарда.

Как сообщает пресс-служба концерна, соглашения были заключены в рамках визита украинской делегации в США во главе с президентом Владимиром Зеленским, который проведет переговоры с Джо Байденом.

С военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, которая производит бронетехнику, авиацию, ракеты и спутниковые системы, «Укроборонпром» договорился о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ, а также об организации исследований и разработок.

С Harris Global Communications Inc., которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий, подписано соглашение о совместных проектах по поставкам продукции в Украину и ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы. Компания производит систему управления войсками C6ISR, тактические радио, авионику, оборудование для ночного видения, а также наземные и космические антенны.

Компания DAY & Zimmermann Lone Star LLC поможет «Укроборонпрому» в разработке проектов по модернизации и создании новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала.