Байден «с нетерпением» ждет встречи с Зеленским в Белом доме
- Автор:
- София Телишевская
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jlhervàs / Flickr
Президент США Джо Байден с нетерпением ждет первую очную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он написал в социальных медиа.
«Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки к сувернитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины», — отметил глава США.
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в ночь на 31 августа. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. А сама встреча двух лидеров пройдет в 21:00 по киевскому времени.
- Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала — с 30-го на 31 августа, а потом — на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.
- В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства между ведомствами.
- Накануне визита Зеленского в США Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона как военную помощь. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.