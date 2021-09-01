Украинцы могут подать заявление на бракосочетание через портал «Дія»

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В Украине появилась возможность подать документы для регистрации брака онлайн — через портал «Дія».

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 1 сентября.

«Мы анонсируем новшество по регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении жениться можно будет через портал «Дія», — рассказал он.

Также Шмыгаль заверил, что оплатить административный сбор за эту услугу можно будет через интернет.

«Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно», — добавил глава правительства.