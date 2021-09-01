Украинцы могут подать заявление на бракосочетание через портал «Дія»
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- Екатерина Кадакова
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Westend61 / Getty Images
В Украине появилась возможность подать документы для регистрации брака онлайн — через портал «Дія».
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 1 сентября.
«Мы анонсируем новшество по регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении жениться можно будет через портал «Дія», — рассказал он.
Также Шмыгаль заверил, что оплатить административный сбор за эту услугу можно будет через интернет.
«Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно», — добавил глава правительства.
- «Дія» — электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. После запуска на портале было 50 электронных услуг, среди них — регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных «еМалятко».
- В мае на портале и в приложении «Дія» презентовали ряд новых услуг для украинцев: оплата налогов ФЛП, электронная прописка и цифровая подпись.
- Вскоре к существующим услугам добавят еще возможность записаться в очередь в детский сад, получить справку о месте обучения, назначении пенсии или субсидии и другие услуги.