Папа Римский Франциск ошибочно процитировал Путина вместо Меркель, критикуя вмешательство Запада в ситуацию в Афганистане

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Папа Римский Франциск осудил вмешательство Запада в дела Афганистана, цитируя, как он думал, канцлера Германии Ангелу Меркель. На самом деле слова принадлежали президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает агентство dpa, во время радиоинтервью испанской радиостанции COPE Франциск похвалил Меркель как одну из «самых выдающихся личностей в международной политике», после этого привел цитату, считая, что это сказала Меркель.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — заявил Папа.

Отметим, Путин произнес это заявление во время визита Меркель в Москву 20 августа.

Пока Ватикан не прокомментировал перепутанную цитату.