Лукашенко: Россия поставит в Беларусь крупную партию военной техники

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал получение Минском большой партии военной техники из России. По его словам, в ближайшее время Москва доставит в страну десятки самолетов и систем противовоздушной обороны.

Об этом он заявил во время выступления в Бобруйске, пишет БелТА.

«В ближайшее время — я подписал позавчера [30 августа] распоряжение — из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, вертолетов, важнейшего вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Россия поставит Беларуси современную технику.

«Современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях [«Запад-2021»], что нам нужно что-то еще, то купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», — добавил он.

Общие стратегические учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь «Запад-2021» проведут с 10 по 16 сентября 2021 года. По данным Министерства обороны России, в них примут участие около 200 тысяч военнослужащих, а также до 760 единиц техники и 15 кораблей.

Напомним, уже 9 сентября Лукашенко поедет в Москву на встречу с Владимиром Путиным — это будет для них пятая очная встреча с начала года.