Паралимпийские игры в Токио: легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль и установила мировой рекорд
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Национальный комитет спорта инвалидов Украины
Легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль Паралимпийских игр, установив новый мировой рекорд в толкании ядра (F32).
Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Токио в Twitter.
Как отмечается, Москаленко толкнула ядро на 7,61 метра, побив рекорд, установленный ее соперницей — полькой Розой Козаковской (7,37).
На третьем месте — россиянка Евгения Галактионова (6,8).
До того Москаленко также получила серебряную медаль — за метание булавы.
- Украина опустилась на шестое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. Команда завоевала 75 наград — 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые медали.
- Ранее украинский атлет Максим Крипак получил свою третью золотую медаль на Паралимпийских играх — 2020.