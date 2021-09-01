Украина получит от США инновационных лекарств против коронавируса на $20 млн

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Plastifikator x «Бабель»

Украина получит от США инновационные лекарственные средства против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти $20 миллионов поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов.

«Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», — прокомментировал договоренности министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украину направят 20 тыс. флаконов препарата «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и 40 тыс. Флаконов «Этесевимаб» (Etesevimab). Препараты уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

«Действуют они непосредственно на вирус — препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу», — пояснил министр.