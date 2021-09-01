Глава Нацполиции Клименко назначил руководителей в Харьковской и Черновицкой областях
- Автор:
- София Телишевская
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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил Станислава Перлина начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Ранее Перлин занимал руководящие должности в районных отделах органов внутренних дел и более 17 лет возглавлял Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
«Я уверен, что новый руководитель сформирует надежную команду и справится со всеми поставленными задачами», — отметил Клименко.
В свою очередь, Перлин заверил, что вместе с коллективом харьковской полиции и представителями власти обеспечит законность и правопорядок в регионе.
Также нового руководителя Главного управления Нацполиции назначили и в Черновицкой области, там начальником стал полковник полиции Руслан Дударец.
Он в 2000 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины, в 2009 году — магистратуру Академии управления МВД по специальности «правоведение», кандидат юридических наук.
С 2015 до 2017 года был заместителем начальника Главного следственного управления Нацполиции в Черновицкой области.
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