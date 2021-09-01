Московский суд заочно арестовал экс-командира разведки «Азова» Сергея Коротких
- Автор:
- София Телишевская
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Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника неонациста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, Сергея Коротких, который сейчас находится в Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Коротких, обвиняемого в убийстве двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти. Ему избран заочный арест на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.
Напомним, в августе 2007 года в интернете появился видеоролик «Казнь дага и таджика»: в нем двое людей заявили, что их арестовали российские национал-социалисты, после чего неизвестные перерезали им горло. В 2015 году израильский режиссер Влади Антоневич провел собственное расследование убийства. По его версии, ролик с казнью снимал лидер группировки «Формат-18» Максим «Тесак» Марцинкевич, а обоих мужчин убивал Сергей Коротких.
В сентябре 2020-го Марцинкевич в тюрьме совершил самоубийство, а в следственном комитете заявили, что перед смертью он признался в двух убийствах, в том числе в тех, что были на видео «Казнь дага и таджика».
Сергей Коротких — бывший участник неонацистских организаций Беларуси и России, в частности, белорусской филиала российского праворадикального движения «Русское национальное единство» и организации «Национал-социалистическое общество». С апреля 2014 года в составе добровольческого полка «Азов» воевал на Донбассе, был руководителем разведывательной роты в составе «Азова».
- В 2014 году он получил украинское гражданство и затем уехал из России. До переезда в Украину он был известен как один из ближайших соратников Тесака, осужденного за ряд преступлений.
- В мая 2015 года возглавил новосозданный отдел охраны объектов стратегического значения при Департаменте Государственной службы охраны и руководил им до 2017 года.
- Тогда же Сергей Коротких зарегистрировал организацию «Белорусский дом в Украине» с двумя руководителями: Виталием Шишовым и Родионом Батулиным. Первого недавно нашли мертвым в Киеве, а второму запретили въезд в Украину из-за угрозы нацбезопасности.
- Сейчас Коротких активно участвует в политико-общественных организациях «Национальный корпус» и «Национальные дружины», связанных с экс-депутатом Андреем Билецким, бывшим командиром добровольческого батальона «Азов».