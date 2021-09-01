ВОЗ: Штамм коронавируса «Дельта» зафиксировали в 170 странах

Новости

Ezra Acayan / Stringer

Штамм коронавируса «Дельта», который считается более заразным, чем три его предшественника, выявили минимум в 170 странах и территориях.

Об этом говорится в обзоре Всемирной организации здравоохранения.

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.

Отметим, что «Дельта» есть и в Украине. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм. По состоянию на 26 августа в Украине выявили 520 случаев «Дельты».

Что касается других штаммов коронавируса, то:

«Альфу» («британский») выявили в 193 странах и территориях;

«Бету» («южноафриканский») — 141;

«Гамма» («бразильский ) — 91;

На той неделе почти все регионы мира сообщили о снижении количества больных коронавирусом. Исключение — Западная часть Тихого океана, там увеличилось число на 7%.

Количество смертей, зарегистрированных во всем мире за семь дней (23 — 29 августа), также было аналогичным, как и на прошлой неделе: чуть больше 67 тысяч смертей. Всего в мире зарегистрировали почти 216 миллионов случаев коронавируса, совокупное число смертей составляет чуть менее 4,5 миллиона.