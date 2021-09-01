Reuters опубликовал последний разговор Байдена с президентом Афганистана перед падением Кабула. О чем они говорили

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CМИ выяснили подробности последнего разговора между президентом США Джо Байденом и его коллегой Ашрафом Гани перед захватом Афганистана «Талибаном».

Так, Байден в телефонном разговоре с Гани 23 июля советовал ему сообщать об успехах в борьбе с талибами — независимо от того, является ли это правдой. Это следует из расшифровки разговора, представленной агентством Reuters.

Журналисты агентства просмотрели стенограмму телефонного разговора президента и прослушали аудиозаписи, чтобы подтвердить подлинность разговора. Соответствующие материалы на условиях анонимности предоставил источник, который не уполномочен их распространять.

Во время звонка Байден предложил помощь, если Гани сможет публично заявить, что у него есть план по контролю над ситуацией, развивающейся в Афганистане.

«Мы продолжим оказывать непосредственную авиационную поддержку, если будем знать, каков план», — сказал Байден.

Президент США также посоветовал Гани заручиться поддержкой могущественных афганцев в отношении будущей военной стратегии, а затем назначить «воина» ответственным за эти усилия и привел как пример министра обороны генерала Бисмиллу Хана Мохаммади.

Байден также похвалил афганские вооруженные силы, которые были обучены и финансировались правительством США.

«У вас 300 тысяч хорошо вооруженных сил против 70—80 тысяч, они явно способны хорошо сражаться», — сказал он Гани.

Несколько дней спустя афганские вооруженные силы начали сворачиваться в столицах провинций страны, практически не сопротивляя с талибам.

Большую часть разговора Байден посвятил тому, что он назвал проблемой «восприятия» афганского правительства.

«Мне не нужно рассказывать вам, что во всем мире и в некоторых частях Афганистана, я полагаю, дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с «Талибаном», — сказал Байден, отметив, что «необходимо, правда это или нет, спроектировать иную картину».

Слова американского лидера показали, что он не ожидал, что через 23 дня произойдет массовое восстани. «Мы собираемся продолжать упорную дипломатическую, политическую, экономическую борьбу, чтобы ваше правительство не только выжило, но и продолжало расти», — сказал Байден.

Гани в свою очередь заявил Байдену, что мир в Афганистане может быть достигнут при сбалансированном военном решении, но действовать надо как можно быстрее.

«Мы столкнулись с полномасштабным вторжением, состоящим из талибов, полного пакистанского планирования и материально-технической поддержки, а также не менее 10—15 тысяч международных террористов, в основном пакистанцев», — сказал Гани.

Афганистан обещал изменить свою военную стратегию, сосредоточив внимание на защите крупных городов, а не на борьбе за защиту сельских территорий. Байден одобрил эту стратегию и сказал, что это поможет не только на местах, но и с точки зрения международного «восприятия», необходимого для укрепления мировой поддержки афганского правительства.

Гани заверил Байдена, что «уверенность США в поддержке имеет очень большое значение».

Спустя чуть более двух недель после разговора Байдена с Гани талибы захватили столицы нескольких провинций Афганистана.