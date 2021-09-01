Экономика Индии начала стремительно восстанавливаться после локдаунов

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Burhaan Kinu / Hindustan Times via Getty Images

Экономика Индии во втором квартале начала восстанавливаться рекордными темпами. На этот же период пришлась вспышка коронавируса, однако слабые ограничения позволили повысить экономическую активность.

Об этом сообщает BBC и Bloomberg.

Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 20,1% во втором квартале (с апреля по июнь), если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Тогда экономика Индии сократилась на 24%. Такой тип восстановления экономики называют V-образным — резкий спад, а затем резкий рост.

Всего в втором квартале 2021 года фиксировали рост в различных секторах экономики. В торговле, гостиничном и транспортном секторах он составил 34,3%, в строительстве — 68,3%. Агропромышленный комплекс вырос на 4,5%, промышленный — на 49,6%.

Высокие темпы вакцинации от коронавируса позволили людям вести привычный образ жизни и сократить убытки в сфере услуг, а производственные показатели оказались выше, чем ожидалось, что способствовало рекордным темпам роста. Хотя Индия и является крупнейшей экономикой Азии, она все еще остается меньшего уровня, чем до пандемии.