Министр обороны Казахстана подал в отставку после взрывов на военных складах
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / The Ammunition Management Advisory Team (AMAT)
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал в отставку после взрывов на военных складах. Его отставку уже принял президент страны.
Об этом пишет «Новая газета».
«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — заявил представитель казахского президента.
В результате взрывов на военных складах погибли 15 человек. Еще тогда Ермекбаев сказал, что принял решение об отставке, но сначала нужно ликвидировать последствия взрывов.
- 26 августа в Жамбылской области на юге Казахстана, вблизи пограничного города Тараз, на территории военной части произошли взрывы боеприпасов.
- В Минобороны Казахстана рассказали, что взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части. В ведомстве отметили, что на складе хранили преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.