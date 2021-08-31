Министр обороны Казахстана подал в отставку после взрывов на военных складах

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Twitter / The Ammunition Management Advisory Team (AMAT)

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал в отставку после взрывов на военных складах. Его отставку уже принял президент страны.

Об этом пишет «Новая газета».

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — заявил представитель казахского президента.

В результате взрывов на военных складах погибли 15 человек. Еще тогда Ермекбаев сказал, что принял решение об отставке, но сначала нужно ликвидировать последствия взрывов.