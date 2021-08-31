В Японии ученые выявили мутацию штамма коронавируса «Дельта»

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Japanexperterna.se / Flickr

Группа японских исследователей сообщила, что впервые в Японии обнаружили новую мутацию варианта коронавируса «Дельта».

Об этом пишет японское агентство NHK.

Ученые под руководством доцента больницы Токийского университета медицины и стоматологии Такэути Хироаки выяснили, что мутация была обнаружена у заразившегося вариантом «Дельта» пациента, который побывал в этом учреждении в середине августа.

По словам исследователей, генетический анализ выявил мутацию N501S. Отмечается, что мутация N501S напоминает разновидность N501Y варианта «Альфа», впервые выявленного в Великобритании. По словам группы, пока неясно, оказывает ли данная мутация какое-либо влияние на степень распространение вируса.