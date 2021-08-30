В НАТО рассказали, сможет ли Украина стать членом Альянса во время войны
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Utenriksdepartementet UD / Flickr
Глава миссии НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что в договоре Альянса нет нормы, которая бы запрещала Украине стать членом во время войны.
Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».
«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому такое решение принимается коллективно», — отметил Винников.
По его словам, в НАТО все заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия России оставались для Альянса красной линией.
Он также отметил, что НАТО помогает Украине возвращать оккупированные территории, в частности увеличивает свое присутствие в Черном море.
«Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze — крупнейший в истории, в нем участвовали более 30 стран. Все это — четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», — пояснил глава миссии НАТО в Украине.
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