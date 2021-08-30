Кличко позвал министра Ткаченко и главу Нацполиции Киева на заседание Киевсовета. Их просят рассказать об «охране культурного наследия»

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Юлия Вебер / «Бабель»

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и начальника Главного управления Нацполиции в столице Ивана Выговского на пленарное заседание Киевского городского совета 31 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА и выложили копии писем.

Согласно документам, Ткаченко пригласили, чтобы он рассказал «о деятельности в сфере охраны культурного наследия» в Киеве, а Выговского — «о состоянии законности, борьбе с преступностью, охране общественной безопасности и порядка и о результатах деятельности».

Также отмечается, что депутаты Киевского горсовета подали многочисленные обращения, чтобы министр культуры выступил на заседании.