Канье Уэст обвинил свой лейбл в несогласованном релизе нового альбома — несмотря на несколько его презентаций
- Автор:
- Олег Панфилович
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Taylor Hill / Contributor
Американский рэппер Канье Уэст обвинил компанию Universal Music в том, что она выпустила его новый альбом Donda без ведома артиста и заблокировала слушателям доступ к одной из песен.
Об этом музыкант сообщил в Instagram.
По утверждению музыканта, компания заблокировала доступ к треку Jail 2, записанному совместно с Мэрилином Мэнсоном и рэппером DaBaby. Последний оказался в центре гомофобного скандала, когда во время выступления на фестивале Rolling Loud в Майами попросил поднять телефоны вверх тех, «у кого нет ВИЧ/СПИД и кто не занимается однополым сексом на парковке». Позже стало известно, что трек уже доступен к прослушиванию.
10-й альбом Уэста вышел накануне, 29 августа. Изначально ожидалось, что пластинка увидит свет 23 июля. Затем ее появление несколько раз переносили. За это время рэппер успел поселиться на стадионе в Атланте, чтобы закончить альбом, провел четыре презентации своей новой работы и выпустил колонку для ремиксов.
- В апреле прототип кроссовок Канье Уэста, выпущенных в коллаборации с компанией Nike, первые Nike Air Yeezy 1 продали на аукционе Sothebyʼs за $1,8 миллиона, что сделало их самыми дорогими кроссовками в мире.
- Перед этим стало известно о разводе Уэста с Ким Кардашьян. Одной из главных причин развода называют неудачную попытку Уэста баллотироваться на выборах президента США. Во время предвыборной кампании он сделал ряд шокирующих и неоднозначных заявлений, а его семья заявила об обострении у музыканта психических расстройств. Уэст также говорил, что в 2012 году он думал об аборте, когда Кардашьян была беременна их первым ребенком. В своих твитах он писал, что хочет расстаться с Кардашьян, но затем извинился.