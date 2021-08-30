«Цифры динамические». Глава МАУ Дыхне рассказал о долгах авиакомпании и возможных путях их погашения

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Facebook / Fly UIA

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» задолжала «Украэроруху» и аэропорту «Борисполь» более 2 миллиардов гривен.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал президент «МАУ» Евгений Дыхне.

По информации Forbes, в конце 2020 года долг МАУ перед аэропортом «Борисполь» составил 500 млн гривен, а перед «Украэрорухом» — 1,3 миллиарда. «Поскольку оспариваемые задолженности находятся в судах — цифры динамичные. Это комплекс исков — где-то мы ответчики, где-то истцы. Все суммы, которые мы не оспариваем, мы платим. Думаю, порядки сумм такие, как вы назвали», — пояснил Дыхне.

Гендиректор МАУ не смог раскрыть суть судебных споров, объяснив, что юридическая позиция компании сформировалась до его вступления в должность. «Знаю только, что обжалуется экономика тарифа», — добавил он.

Несмотря на ситуацию с долгами, Дыхне настаивает, что финансовое положение МАУ «максимально устойчивое и эффективное». Говоря о путях выхода из ситуации, то лучшим решением Дыхне видит реструктуризацию долгов на «обозримый период».

«Это мировая практика и цивилизованные решения. О списании, конечно, речь не идет. Вы знаете, что я руководил «Борисполем», а позже был первым заместителем. Я прекрасно понимаю, что аэропорт — не благотворительная организация, как, собственно, и «Украэрорух», — пояснил глава МАУ.