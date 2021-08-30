На модуле МКС «Заря» нашли трещины. Системы российского сегмента изношены
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Wikipedia
На самом старом модуле Международной космической станции (МКС) «Заря» нашли трещины.
Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.
По его словам, это плохая ситуация и со временем трещины в модуле «начнут расползаться». Соловьев заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа и вскоре оборудование станции может выйти из строя. Например, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации.
«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где отмечалось, что станция дышит на ладан», — сказал Соловьев.
- В российском сегменте МКС впервые утечку воздуха зафиксировали в сентябре 2019 года, а в октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Трещину заделали в марте 2021 года, но утечка не прекратилась, а лишь уменьшилась.
- В целом у россиян на МКС участились поломки и проблемы — у них ломался туалет, выходила из строя система подачи кислорода и даже заканчивалась еда.