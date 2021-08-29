В Киеве из-за непогоды подтапливало станцию метро и задерживались трамваи
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Гонтарь Владимир / УНИАН
В Киеве из-за сильного дождя подтопило станцию метро «Героев Днепра». В связи с этим первый вестибюль был закрыт на вход и выход.
Об этом сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена».
В течение двух часов для пассажиров работал только второй вестибюль.
Кроме того, из-за затопления путей на улице Кирилловской задерживались трамваи № 12, 16, 19, на улицах Глыбочицкая и Дмитриевская — № 14 15, 18.
Также были проблемы с движением троллейбусов № 5, 7, 8,17 на перекрестке проспектов Победы и Воздухофлотского, № 25, 27 на пересечении проспектов Бандеры и Оболонского, № 19, 19Д, 33 на отрезке улица Черновола — улица Рыбалко.
Сейчас, по данным «Киевпасстранса», транспорт уже возобновил свою работу.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду на понедельник, 30 августа. Так, на Правобережье Украины ожидается дождливая, в западных областях еще и прохладная погода, а на востоке и юге — жара. В Киеве тоже временами дождь, местами возможна гроза.