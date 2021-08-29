Киев накрыла гроза. Объявлено штормовое предупреждение
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- Екатерина Кадакова
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WikimediaImages / Pixabay
В воскресенье, 29 августа, вечером в Киеве пройдет гроза.
Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в Киевской городской государственной администрации.
По данным Укргидрометцентра, гроза продлится как минимум до конца суток (І уровень опасности, желтый).
В связи с надвигающейся непогодой специалисты посоветовали во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду на понедельник, 30 августа. Так, на Правобережье Украины ожидается дождливая, в западных областях еще и прохладная погода, а на востоке и юге — жара. В Киеве тоже временами дождь, местами возможна гроза.